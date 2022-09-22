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Bursa haberi! İznik Gölü'nde 8 kiloluk somon balığı yakalandı

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Bursa gündem haberine göre İznik Gölü'nde 8 kiloluk somon balığı yakalandıBURSA Türkiye'nin en büyük 5.gölü olan İznik gölünde bir balıkçı 8 kiloluk somon balığı avladı.

İznik Gölü'nde 8 kiloluk somon balığı yakalandı

BURSA Türkiye'nin en büyük 5.gölü olan İznik gölünde bir balıkçı 8 kiloluk somon balığı avladı.

Bursa İznik gölünde 20 yıl önce nesli tükendiği düşünülen somon balığı bir balıkçının ağına takıldı. 8 kiloluk somon balığını görenler şaştı kaldı.

İznik gölünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İnanç Delikanlı, İznik gölünde bugün 8 kiloluk somon balığı yakaladı. Bugün göle ağ atan Balıkçı Delikanlı, nesli tükenmekte olan ve en son 3 yıl önce 3 kiloluk somon balığı avlayarak gündeme gelen genç balıkçı bu kez 8 kiloluk somon balığı yakalamayı başardı. Yakaladığı balığı tezgahında sergileyen Delikanlı, "2019 yılında somon yakalamıştım şimdi ise ağımıza 8 kiloluk somon balığı avladık. Nesli tükenmekteydi ama bugun yine çıktı. Çok sevinçliyiz" dedi.

Tezgahta somon balığı görenler balık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel

İznik Gölü Türkiye Bursa İznik Güncel Haberler

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