Bursa haberi! İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor Güncel Haberler Bursa haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarında 6 bin 815 sürücüye idari işlem yapıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarında 6 bin 815 sürücüye idari işlem yapıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçedeki motosiklet sürücülerinin kask kullanım oranındaki düşüklüğün tespit edilmesinin ardından yılbaşından bu yana belirli aralıklarla kask uygulaması gerçekleştiriliyor. Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipleri koordine eden İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, motosiklet sürücülerini kask konusunda bilgilendirdi. Öte yandan, bu yıl şu ana kadar 5 bin 238 uygulama gerçekleştirildiği, kask takmayan 6 bin 815 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek Hisarcık İnegöl Bursa Güncel Haberler

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