Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti Güncel Haberler Bursa gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıdığını belirttiği Bursa Yıldırım Belediyesini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıdığını belirttiği Bursa Yıldırım Belediyesini kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Emine Erdoğan Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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