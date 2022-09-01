Son Dakika | ÇATININ ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Güncel Haberler Son dakika haber: Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (5)Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (5) Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatının çökme anı ve terminalin dışında bulunan vatandaşların panikle terminalin içine kaçtığı anlar görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırtına Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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