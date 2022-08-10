Bursa haberi: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Edinilen Bursa haberine göre Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı. Aynı gerekçeyle saat 15.00'teki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi de gerçekleştirilememişti. Güncel AA / Sinan Balcıkoca İstanbul Eminönü Mudanya Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haberi: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.