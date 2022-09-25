Bursa haberi! Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi
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Gelen Bursa haberine göre Bursa Valiliği koordinasyonunda toplanan insani yardım malzemeleri, Pakistan'da sel felaketi yaşayanlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.
Bursa Valiliği koordinasyonunda toplanan insani yardım malzemeleri, Pakistan'da sel felaketi yaşayanlara ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) desteğiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) toplanan yardım malzemeleri gönderilmeden önce Buttim Camisi önünde tören düzenlendi.
MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Alpay, törende yaptığı konuşmada, Pakistanlılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yardımları sürdüreceklerini söyledi.
Törene AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile dernek üyeleri de katıldı.
Toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, duaların okunmasının ardından İzmit'e hareket etti. Tırın yükünün, buradan Pakistan'a gidecek trene aktarılacağı öğrenildi.