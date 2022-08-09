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Bursa haberi! Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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Bursa haberi! Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Bursa haber: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 41 ED 712 plakalı lüks otomobil yol kenarındaki sulama aracına arkadan çarparak yola savruldu.

Aynı istikamette seyir eden 16 JKN 94 plakalı servis aracı ve 16 MA 9762 plakalı otomobil de lüks araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, çalışmanın ardından lüks otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden kurtardı.

Diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, lüks otomobildeki bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada lüks otomobil hurdaya dönerken, otomobilin parçalarının etrafa saçılmasıyla kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

İzmir Bursa Güncel Haberler

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