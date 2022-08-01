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Yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

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Bursa'nın Kestel ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M.F. idaresindeki 27 RM 922 plakalı yolcu otobüsü, Kestel ilçesine bağlı kırsal Erdoğan Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otobüsü yol kenarına park eden sürücü, yolcuları araçtan indirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yolun Bursa istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapatıldı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Kestel Bursa Güncel Haberler

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