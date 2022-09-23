Bursa haberi: Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Bursa haber: Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bursa- Çanakkale kara yolunda seyreden Berk T. idaresindeki 16 ABJ 555 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ters dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Berk T, Karacabey İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel