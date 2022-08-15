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Bursa haberi | Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı

Bursa haberi | Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı

Bursa haberi: BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı.


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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mudanya Bursa su Güncel Haberler

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