Bursa haberi! Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3)

MUDANYA'DA METREKAREYE 20 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanakta, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü belirtildi. İlçede sel sularına kapılan çok sayıda araç, kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışmaları sürdürüldü, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ su tahliye çalışması yaptı.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ekiplerin, 8 dakika içinde ilçeye ulaşarak çalışmalara başladığı kaydedildi. 112 İtfaiye Komuta Merkezi'ne yapılan 192 ihbardan 55'inin su baskını olduğu, toplam 12 araç-ekip, 30 personel ve 22 dalgıç pompayla su çekim çalışmaları yapıldığı belirtildi. Hasar tespit raporlamalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "BUSKİ tarafından 7 kepçe, 4 vakumlu 4 vidanjör araç-ekip, 1 motopomp, 3 dalgıç pompa ve 40 personel ile 50 su baskını olayına müdahale ediliyor. Temizlik çalışmaları için ise ev ev kontroller yapılarak çalışmalar devam ediyor" denildi.