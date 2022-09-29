Bursa haberi: Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emre B, ikametinin önüne park ettiği otomobili bulamayınca durumu polise bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada otomobilin V.M. ve M.Z. tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci İnegöl Bursa Güncel Haberler

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