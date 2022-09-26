Son Dakika | Motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı Güncel Haberler Son dakika habere göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı. Yıldız Tepe mevkisinde Pertev Birkan'a ait Kuzey 2018 adlı balıkçı teknesinde, motor arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Pertev Birkan ve yanındakiler ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesine karşın bir bölümü yanan ve su alan tekne battı. Güncel Kaynak: AA / Barış Yılmaz Mudanya Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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