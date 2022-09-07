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Bursa haberi | Bursa'da kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı

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Bursa haberi | Bursa'da kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı

Bursa gündem haberi: Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen bahis ve kumar uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen bahis ve kumar uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar ile oynayan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, ülke genelindeki eş zamanlı faaliyet kapsamında farklı saat aralıklarında "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis Uygulaması" icra edildi.

Jandarmanın 77 tim/unsur ve 557 personel ile 87 noktada gerçekleştirdiği uygulama sonucunda 3 bin 858 kişi sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı ve bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Ulu - Güncel

Jandarma Bursa Güncel Haberler

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