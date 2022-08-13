Bursa haberi! Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi Edinilen Bursa haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür ocağındaki gazdan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kömür ocağındaki gazdan etkilenen 8 işçi, tedavi altına alındı. Bük bölgesinde bulunan bir kömür ocağında iddiaya göre biriken gazdan 8 işçi etkilendi. Çalışma arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarılan işçiler, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları sürüyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, işçileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında ilgili bilgi aldı. Güncel AA / Mustafa Bikeç Mustafakemalpaşa Bursa Güncel Haberler

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