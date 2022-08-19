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İki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaştı.

Akraba oldukları öğrenilen gruptakilerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Y.Y, H.A. ve M.Y. yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel araçlarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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