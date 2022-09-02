Bursa haberleri! Bursa'da fidye için kaçırıldıkları iddia edilen 3 kişi kurtarıldı

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'da ikisi kardeş 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Bursa'da ikisi kardeş 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Nilüfer ilçesindeki kendilerine ait iş yerinden çıkan D.A. (23) ve D.A. (21) kardeşler, otomobile bindikleri sırada yanlarına M.A.B. (24), İ.H.Y (27), S.K. (24), Ö.O (25) ve B.S. (25) geldi.

Bu kişiler tarafından silah zoruyla indirilerek arka koltuğa oturtulan iki kardeş, gasbedilen bu araçla götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra D.A. ve D.A'nın ortağı M.A.K'nin (23) evine giderek onu da zorla araca bindirdi.

Olay, polis uygulamasında araç durdurulunca ortaya çıktı

Bir süre sonra kardeşlerden küçüğünü farklı bir araca alan şüpheli İ.H.Y, onu bırakmalarının karşılığında diğer iki kişiden 15 milyon lira fidye istedi.

Dağlık alana götürülmeye çalışıldığı öne sürülen büyük kardeş ile M.A.K'nin bulunduğu gasbedilen otomobil, Eski Gemlik Yolu'nda Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durduruldu.

Mağdurlardan biri polise kaçırıldıklarını söyleyince araçtakiler, yanlarında bir tabancayla gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerini alan polis, farklı bir yerde tutulan D.A'yı da kurtardı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki kardeşin kaçırılması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.