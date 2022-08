Bursa haberi... Bursa'da Eski Tekel Tütün Deposu Arazisinin İmara Açılmasına Tepki: "Saray Artık Bir Emlakçı Ofisi Gibi Çalışıyor"

CHP Bursa İl Başkanlığı, Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde, eski TEKEL Tütün Deposu olarak da kullanılan tarım arazinin imara açılmasına tepki gösterdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "AKP iktidarı artık satacak bir şey kalmayınca döndü işi emlakçılığa çevirdi. Kupon arsa, kupon arazi peşinde. Saray, artık bir emlakçı ofisi gibi çalışıyor" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı, eski TEKEL tütün deposu arazisinde açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, arazinin imara açıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"20 yıllık AKP iktidarı sona doğru gelirken inanılmaz bir savrulma içerisinde. Bu dönemde bir müflis tüccar anlayışı ile elde avuçta ne var ne yok bulup buluşturup, satıp savurmanın peşinde. 20 yıl boyunca, cumhuriyet tarihimizin tüm kazanımları satan, bu ülkenin yollarını satan, hanlarını satan, hamamlarını satan, köprülerini satan, şeker fabrikalarını, gübre fabrikalarını, limanları satan AKP iktidarı artık satacak bir şey kalmayınca döndü işi emlakçılığa çevirdi. Kupon arsa, kupon arazi peşinde. Bugün saray, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, artık bir emlakçı ofisi gibi çalışıyor.

Ülkenin her yerinden benzer haberler geliyor. Bodrum Ortakent'te bin dönüm alanı satışa çıkardılar. İzmir'de, Erzurum'da, Giresun'da, Bursa'da; aklınıza gelebilecek her yerde oturuyorlar, tarıyorlar; para edecek ne kaldıysa elde bunları yandaşlara peşkeş çekip nakde çevirmeye çalışıyorlar.

"BİR YERDE RANT VARSA BETON VARSA KAZIN ALTINDAN MUTLAKA AKP VE YANDAŞLARI ÇIKAR"

Bugün artık AKP iktidarının sayılı günler kaldığı bir dönemdeyiz. Onlar da bunun farkında. Yandaşlar da farkında. Giderayak ne koparırsak ne alırsak ne indirirsek kar anlayışı ile ülkeyi talan ediyorlar. Ülkeyi beton çamuruna gömdüler. Bir yerde rant varsa beton varsa kazın altından mutlaka AKP ve yandaşları çıkar. Müflis tüccar olan AKP iktidarının özellikle tek adam yönetiminin perçinlendiği son 4-5 yıldır ülkenin bütün değerlerini yerle bir ediyorlar. Uluslararası piyasa itibarı düşmüş, dünyanın kendi kategorisinde en yüksek oranlarla borçlanan ülkesi durumuna düşmüş, artık BOTAŞ dahi yurt dışı kredi kullanıyor. Bakın kışın doğalgaz alabilecek miyiz, kışın elektriği kullanabilecek miyiz bunlar hep birer soru işaretleri. BOTAŞ da yurtdışından kredi kullanır hale geldi ilk kez.

"BELEDİYENİN GÖRÜŞÜ DAHİ BEKLENMEDEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYINLANDI"

İçinde bulunduğumuz alan 2012 yılında plan değişikliği yapıldı. Şehir plancıları odasının Danıştay 6. Daire'de açtığı dava sonucu 2015 yılında sonuçlandı ve iptal edildi. Burası Bursa düzen planında 'Bursa Büyük Ova' planının bir parçası olarak işlendi ve tarım alanı. Tabi o gün bugündür; yandaşlar, hortumcular, talancılar boş durmadı. Bir formül bulalım dediler baktılar ki elde avuçta kalmayınca buraya tekrar göz diktiler… Burayı tekrar imara açmak için Osmangazi Belediyesinden görüş istediler. 17 Haziran 2022. 2 ay bile olmadı. Yine AKP Osmangazi Belediyesinden, Özelleştirme Dairesi görüş istedi. Daha kendi belediyelerinin görüşünü dahi almadan 5 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bulunduğumuz bölgeyi tarım alanından, ova parçasından çıkartıp konut ve ticaret alanı olarak değiştirdiler. Tabi süslemek için de yol diyecekler, park diyecekler, okul diyecekler. Haliyle 81 bin 350 metrekarelik bir alana konut yapacaksanız aralarına yol da yapmanız gerekecek… Bunlar işin süs kısmı. Yani okulu, parkı, bahçeyi süslüyorlar ama amaç burada yandaşlara peşkeş çekmek. Başka bir şey yok. Belediyenin görüşü dahi beklenmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı, burayı peşkeş aldılar.

"BURADA TÜTÜN FİYATLARI AÇIKLANDI"

Bulunduğumuz yerde 1980'li yılların sonunda ANAP iktidarında dönemin bakanlarından Bursalı hemşerimiz Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in katkılarıyla Demirtaş bölgesinin tütün alım depoları yapıldı. Burada tütün fiyatları açıklandı. Daha sonra tabi ki iktidarların uluslararası kartellere boyun eğmesiyle, onların baskısına terk edip yerli tütün üretimini sınırlandırıp bitirdiler ve sonuçta artık milyonlarca insan o tütün kartellerinin istedikleri yönde ne istiyorlarsa onu yapıyorlar. Dolayısı ile de buradaki tütün deposunun da bir anlamı kalmadı ama burası planda tarım alanıdır, Bursa Büyük Ova Planı'nın bir parçasıdır. 600 dönümlük, Bursa Ovası'nın son büyük parçalarından birisi de Samanlı'da, oraya şu an beton döküyorlar. 108 bin metrekaresine beton döktüler. Neymiş, lojistik merkezi. Üstelik oraya Şehir Hastanesi yapılmaması için mahkeme kararı var. Şehir hastanesi yaptırmadı mahkeme. Mahkeme dedi ki; burası dere, taşkın alanı, hastane yapamazsın. Bu nedir, talandır. Madem bu risk var, lojistik merkezi nasıl yapılıyor?

"300 GÜN SONRA BU KABUS BİTECEK"

Şimdi bir talan dönemindeyiz, AKP iktidarı gidiyor. Bunu en iyi kendileri biliyor. Kamuoyu şirketlerine her hafta kamuoyu yoklaması yaptırırlar. Gerçek rakamlar ellerinde. Eğer onlar bir erken seçimde sonuca gidebileceklerine inansalar dururlar mıydı? Hemen karar almışlardı ve erken seçimi göze alamıyorlar. Zamanında yapılacak bir seçime de 10 ay kaldı. En uzun zaman 10 ay, bakın 300 gün sonra bu kabus bitecek. Ben hala erken seçim olasılığının masada olduğunu düşünüyorum ama umut görmüyorlar. Tabi bu etrafa yayılınca da yandaşları, hortumcuları son hamlelerini yapma hazırlığındalar. Ülkenin her yerinde… Allahtan büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz ki bakın her musibetten bir şey çıkıyor eğer ki bu kadar inşaat maliyetleri yüksek olmasaydı, bu kadar ülkeyi, ekonomiyi alt üst etmemiş olsalardı şu an çoktan son parçalarda betona gömülmüştü.

"BURANIN TALAN EDİLMEMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Ben buradan rahatları hortumcular tekrar uyarıyorum. Bu yapılanlar yanlarına kar kalmayacak. Bu talan dönemi 10 ay sonra son bulacak. Bu iktidar, bu karanlık gidiyor. Bu kentin geleceğini düşünüyorsanız, çocukların, gençlerin geleceğini düşünüyorsanız, ovada kalan son parçaları kendi rantınıza kurban etmeyin. Biz bu arazinin amacına uygun olarak kullanılması için elimizden gelen tüm hukuki ve yasal mücadeleyi vereceğiz. Buranın talan edilmemesi için CHP örgütleri olarak ne gerekiyorsa yapacağız."