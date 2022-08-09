Bursa haberi... Bursa'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Bursa haberleri... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Demirtaş Yolu Caddesi'nde seyreden Murat G. idaresindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, 11 Eylül Bulvarı kavşağında üzerinde yön tabelaları bulunan direğe çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Murat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel AA / Uğur Ulu Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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