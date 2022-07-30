Bursa haberi | Bursa'da asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı Bursa haberler... Bursa'da, çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı. Bursa'da, çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 580 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 397 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetlenen 12 iş yerinden 7'sine eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Polis ekipleri, 97 aracı da kontrol etti. Uygulamada uyuşturucu madde kullanma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 100 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 3 aracın sahibine de 7 bin 971 lira idari ceza uygulandı. Güncel AA / Uğur Ulu Güncel Haberler

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