Bursa haber! Yıldırım Kaya: İdareci, Öğretmen ve Öğrenciler Kitapları Kendi İmkanlarıyla Taşıyor. Dağıtım İhalesini Alanlar Ortada Yok

Bursa haberi: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da öğretmen ve öğrencilerin okullarına gönderilen yardımcı ders kitaplarını kendilerinin taşıdığını gösteren fotoğraflar paylaştı ve "Burası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposu. Altındağ Çağdaş Uygulama Okulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, kitapları kendi imkanlarıyla taşıyor. Dağıtım ihalesini alanlar ortada yok” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'da öğretmen ve öğrencilerin okullarına gönderilen yardımcı ders kitaplarını kendilerinin taşıdığını gösteren fotoğraflar paylaştı ve "Burası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposu. Altındağ Çağdaş Uygulama Okulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, kitapları kendi imkanlarıyla taşıyor. Dağıtım ihalesini alanlar ortada yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu eğitim yılında ders kitapları gibi yardımcı kitaplarından öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını, ders ve yardımcı kitapların okullar açıldığında öğrencilerin sıralarının üzerinde olacağını açıklamıştı.

Yıldırım Kaya, bugün sosyal medya hesabında, Ankara'da öğretmen ve öğrencilerin okullarına gönderilen yardımcı ders kitaplarını kendilerinin taşıdığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Kaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"DAĞITIM İHALESİNİ ALANLAR ORTADA YOK"

"Hani yardımcı kitaplar öğrencilerin sıralarında olacaktı. Burası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposu. Altındağ Çağdaş Uygulama Okulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, kitapları kendi imkanlarıyla taşıyor. Dağıtım ihalesini alanlar ortada yok."

Yıldırım Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ders ve yardımcı kitaplara ilişkin açıklamasını anımsattı ve şunları söyledi:

"'Kaynak kitap vereceğiz' değiniz bu kitapların hiçbiri öğrencilerin eline ulaşmadı. Eğer yapamayacağınız işi defalarca söylerseniz toplumun güvenini kaybediyorsunuz, kaybettiniz ve kaybetmeye devam edeceksiniz. Öğrencilerin eğitim-öğretim yılındaki hayalleriyle oynamayın. Ders kitabı yanında bir yardımcı kitap vermek istediniz, bunu bile beceremediniz."