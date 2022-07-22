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Bursa haber: Turkuaz renge bürünen İznik Gölü manzarasıyla mest etti

İhlas Haber Ajansı - İlkay Altay - Güncel
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Edinilen Bursa haberine göre Turkuaz renge bürünen İznik Gölü manzarasıyla mest etti Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.

Turkuaz renge bürünen İznik Gölü manzarasıyla mest etti

BURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.

Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler manzaraya hayran kaldı.

Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü rengiyle görenleri hayran bıraktı. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün renginin değiştiğini açıkladı. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler, turkuaz rengi ve temizliğiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü aratmayan manzarayı izlemenin keyfini sürdü.

Vatandaşlar, turkuaz olan suda yüzerken bazıları ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel

İznik Gölü Bursa İznik Güncel Haberler

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