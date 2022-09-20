Bursa haber | Orhangazi'de çarpışan motosiklet ve bisikletteki 3 lise öğrencisi yaralandı
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Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T. (15) ile arkadaşı E.K. (15), B.T'nin babasına ait 16 APE 021 plakalı motosikletle okula gitmek üzere yola çıktı.
B.T'nin kullandığı motosiklet, jandarma binası önünde T.T. (15) idaresindeki bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 öğrenciye ilk müdahaleyi jandarma görevlileri yaptı.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel