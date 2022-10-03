Bursa haber... Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Güncel Haberler Bursa haberleri: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. İlçeye bağlı kırsal Eskidanişment Mahallesinde Önder Şahin'e ait müstakil evden dumanların çıktığını gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Osman Sak Orhaneli İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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