Bursa haber! İnegöl'de asayiş Güncel Haberler Bursa haber... ???????Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. ??????? Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Orhaniye Mahallesi'nde devriyeye çıkan polis ekipleri, Hatay Sokak'ta 2 kişinin bir motosikleti sürüklemeye çalıştığını fark etti. Polisleri görünce kaçmaya başlayan zanlılar Hakan K. ve Olcay S, kovalamaca sonucu yakalandı. Motosikleti çaldıkları öne sürülen bu kişileri gözaltına alan polis, çalıntı motosikleti sahibine teslim etti. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen kişi sınır dışı edilecek Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu kişinin, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Kaza sonrası hastaneye götürülen M.E'nin, Türkiye'ye kaçak olarak geldiği anlaşıldı. Tedavisi tamamlanan M.E, polis tarafından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki ayrı kazada toplam 3 kişi yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi bahçesinde Bedirhan K. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile Adem Ş'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hülya Ş. ve Rabia Ş, elektrikli bisikletten düştü. Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde seyreden Ahmet E. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Hacı Halil D'nin kullandığı 38 NE 395 plakalı otomobil çarpıştı. Ahmet E, çarpışmanın etkisiyle savruldu. Kazalarda yaralanan Hülya Ş. ve Rabia Ş. ile Ahmet E, İnegöl Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci Motosiklet İnegöl Bursa Güncel Haberler

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