Bursa haber: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret Güncel Haberler Bursa haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İmamoğlu, aynı hastanede tedavi gören Bartın Amasra'daki grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisi ile metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'a da ziyarette bulundu. Kaynak: AA / Güncel Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Azerbaycan İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haber: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.