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Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Biruç A'nın (30) kontrolündeki 16 FDH 88 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan İbrahim Y. (30) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göllüce İznik Bursa Güncel Haberler

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