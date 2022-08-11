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Bursa haber! Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Bursa haber! Bursa'da uyuşturucu ürettikleri iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa gündem haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu üretmek amacıyla evlerine ve bahçelerine izinsiz kenevir ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu üretmek amacıyla evlerine ve bahçelerine izinsiz kenevir ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatekin Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda R.D. (62), Ö.Ş.Ö. (17) ve E.B. (23) yakalandı.

Ekipler, boyları 2 metreye kadar ulaşan ve taşıma sulama sistemi ile bakımı yapılan 783 kök kenevir, 13 bin 400 gram kubar esrar, 3 bıçak ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Fatih Çapkın - Güncel

Kenevir İznik Bursa Güncel Haberler

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