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Bursa haber: Bursa'da temizlik görevlilerinin bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

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Bursa haber: Bursa'da temizlik görevlilerinin bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Bursa haberleri: Bursa'da temizlik görevlilerinin bulduğu çanta ve içindeki paralar, sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Bursa'da temizlik görevlilerinin bulduğu çanta ve içindeki paralar, sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Yıldırım Belediyesi temizlik işçileri Arif Er ve Mithat Sontan, Hacıseyfettin Mahallesi 2. Demirci Sokak'taki bir çöp konteynerinin yanına geldiklerinde yerde kadın çantası gördü.

İşçiler, içinde para ve çeşitli eşyalar bulunan çantayı sahibine ulaştırmak için polisi aradı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri temizlik işçilerinden aldıkları çantadaki kimlikten, sahibi Sevgi Kaplan'a ulaştı.

Polis merkezine gelen Kaplan, sabah saatlerinde söz konusu sokaktaki evine taksiyle geldiğinde 18 bin 190 lira ile cep telefonu, kredi kartı ve kimliği olan çantasını kaybettiğini fark ettiğini belirtti.

Çantasını, paralarını ve eşyalarını teslim alan Kaplan, temizlik işçileri Er ve Sontan ile polislere teşekkür etti.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Yıldırım Belediyesi Yıldırım Demirci Bursa Güncel Haberler

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