Bursa haber... Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı Güncel Haberler Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D'nin (33) elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, onu 29 sikke, 1 gümüş zincir ve 1 yüzüğü satmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu Osmangazi Jandarma Bursa Güncel Haberler

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