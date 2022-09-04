Bursa haber! Bursa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Bursa-Çanakkale kara yolu Şahinköy mevkisinde, Mehmet Deniz (58) idaresindeki 10 V 4101 plakalı otomobil, Yakup Toprak (27) yönetimindeki 63 AAZ 103 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile eşini bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Deniz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ayhan Fidan Mehmet Deniz Karacabey Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haber! Bursa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.