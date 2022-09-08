Bursa haberleri: Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bursa yerel gündem haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan firmaya ait bakım servisinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bakım servisinde maddi hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç Tragger İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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