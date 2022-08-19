Bursa haberleri: BURSA'DA ORMAN YANGINI Güncel Haberler Gelen Bursa haberlerine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Orhaneli ilçesi İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nce 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orhaneli Güncel Haberler

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