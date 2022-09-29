Bursa haber! Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıldı

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ilçede ihtiyaç sahibi 529 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nde gerçekleştirilen tören ile yardımlar 71 okul müdürüne öğrencilere ulaştırması için teslim edildi.

Teslim töreni öncesinde açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl düzenlemiş olduğumuz eğitime katkı kampanyasında yine birlikteyiz. Bugün kadar Ticaret ve Sanayi Odamız 18 yıldır eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek vermeye devam ediyor. Bu sene de 18'inci yılını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadara 14 bin öğrencimize desteğimizi ulaştırmış olduk. Bugün itibari ile de 71 okulumuza 529 öğrencimize desteğimizi ulaştırmış olacağız"

Hem öğrencilere hem de velilere çağrıda bulunan Başkan Uğurdağ, mesleki eğitime öğrencilerin yönlendirilerek hem İnegöl'ün hem de ülke genelinde oluşan ara elaman sıkıntısının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Yıllardan beri İTSO'nun bir geleneği var. Özellikle bulunduğumuz şehirde başta ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz olmak üzere, bunun yanında lise, üniversite gibi eğitim kurumlarımıza da öğrencilerimize de destek verdi ve vermeye de devam edeceğiz. Bununla birlikte biliyorsunuz; İnegöl Eğitim Vakfı vasıtası ile de yine Bursa olmak üzere, mesleki eğitime katkı vermek üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnegöl sanayi şehri, ihracat şehri. Sizlerin vasıtası ile öğrencilerimize ve velilerimize seslenmek istiyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği; mesleki eğitimde. İnşallah bundan sonraki süreçte öğrencilerimizi mesleki eğitime yönlendirirsek hem şehrimizin hem de ülkemizin açığını kapatmış oluruz. Bununla birlikte hem öğrencilerimiz hem de ailelerimizin gelir düzeyinin daha yüksek olacak diye düşünüyoruz. Bu da zaten kanıtlanmış vaziyette. Bu bağlamda yapmış olduğumuz eğitime yardım kampanyasının hayırlı uğur olmasını diliyorum"

Uğurdağ'ın ardından açıklamalarda bulunan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, İTSO'nun sadece eğitim öğretim yılının başında değil, sene içerisinde de ciddi desteklerini gördüklerini belirtti.

Doğru, İTSO ile mesleki eğitim konusunda iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2004 Yılından beri devam eden ve artık geleneksel hale gelen eğitim yardımı için bugün buradayız. Ben sayın başkanımıza, İTSO yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz adın kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece eğitim öğretim başlarken değil, aynı zamanda sene içerisinde eğitim öğretim devam ederken birçok etkinliğimizde ve faaliyetimizde, biz ticaret ve sanayi odasının desteğini görüyoruz. Özellikle mesleki eğitim konusunda iş birliği içerisindeyiz. Kendilerine ben hem mesleki anlamında hem de çocuklarımıza eğitim yardımı verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum"