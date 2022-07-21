Bursa'da hayatını kaybeden gencin organları 3 hastaya umut olacak
AA - Uğur Çiçek - Güncel
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İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Furkan Yaşar'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.
İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Furkan Yaşar'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.
İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde motosikletiyle trafik kazası geçiren 25 yaşındaki Furkan Yaşar, tedavi altına alındığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Beyin ölümü gerçekleşen Yaşar'ın ailesinin bağışlama kararı aldığı organlarının Bursa ve Çanakkale'de tedavileri süren 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Güncel