Bursa haber | Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi Güncel Haberler Bursa gelişmesine göre Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazideki tarladan evine dönen İsmail Kabak'ın kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haber | Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.