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Denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türker'in denize düştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel

Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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