Denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu Güncel Haberler Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti. İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Türker'in denize düştüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kazım Bulut Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.