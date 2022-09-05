Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber... Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Bursa haber... Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı

Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde, şüpheli İ.Y. (15) bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalıştı.

Bu sırada bölgede devriye gezen polislerin olayı fark etmesi üzerine İ.Y. polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

???????

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title