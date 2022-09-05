Bursa haber... Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı
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Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde, şüpheli İ.Y. (15) bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalıştı.
Bu sırada bölgede devriye gezen polislerin olayı fark etmesi üzerine İ.Y. polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel