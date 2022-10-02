Bursa haber! Bursa'da bağ evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Bursa haberleri: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan T.D. (39) kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye giden Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (36) ve S.B'yi (41) suçüstü yakaladı.
Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda 1 yakıt deposu, 10 demir profil ve 5 PVC pencere ele geçirildi.
Malzemeler T.D'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.