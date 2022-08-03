Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaca çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da, yol kenarındaki ağaca çarparak alev alan otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

 - Güncelleme:

Bursa'da, yol kenarındaki ağaca çarparak alev alan otomobilin Kazakistan uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Khaji Murad Fai Riyev'in (29) kullandığı 34 KZ 0777 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Mahallesi Kavşağı yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza dolayısıyla otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Kazakistan Orhangazi Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title