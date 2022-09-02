Bursa haber... Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa gündem haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ve Fahrettin Selvi'nin kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobil ile araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı. Makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarparak devrildi. Araçta bulunan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik yaralandı. Sürücüsünün kaçtığı iddia edilen araçta sıkışan Kaydı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumu ağır olan Kaydı ile diğer yaralı Kekik, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz Osmangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa haber... Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.