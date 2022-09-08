Bursa haber! Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Bursa haberine göre Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan araçta 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan araçta 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yenişehir-İznik karayolu Dırazali Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 106 bin adet bandrolsüz sigara, 70 kilogram sahte bandrollü kıyılmış türün ve 50 bin adet boş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan U.S.Y. (24), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu Jandarma Bursa Güncel Haberler

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