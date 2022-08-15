Bursa haber... Adana'da ilik nakliyle yaşama tutunan Elif'ten, Bursa'daki donörünün mezarına ziyaret

Bursa gündem haberi... Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendiği Bursa'daki donörünün mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Adana'da lösemiyi ilik nakliyle yenen 8 yaşındaki Elif Ayça Arık, trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendiği Bursa'daki donörünün mezarını ve ailesini ziyaret etti.

İlik nakliyle 2020'de lösemiyi yenen Elif, donörüyle tanışmak istemesi üzerine bir süre önce hayatını kaybeden Selamettin Çeki'nin mezarı ve ailesini ziyaret için annesi Betül Demirbaş ile Bursa'ya gitti.

Elif, Bursa'da Çeki'nin ailesiyle tanışarak "süper kahramanım" dediği donörünün mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Donörün anne ve babası, karşılaştıklarında "Elif'i görünce dünyalar bizim oldu." diyerek 8 yaşındaki çocuğa sarıldı.

İki yıl önce lösemi teşhisi konulan Elif, hiç tanımadığı yüzde 100 uyumlu donöründen 6 Kasım 2020'de yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuşmuştu. Elif, donörüne "Teşekkür ederim süper kahramanım" yazısı bulunan mektup yazmış ancak aileden gelen mektupta donörünün trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenmişti.