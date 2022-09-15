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Bursa gündem haberleri | Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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Bursa gündem haberleri | Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Bursa haber: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Çalıntı kablolar ve diğer inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel

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