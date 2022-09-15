Bursa gündem haberleri | Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bursa haber: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin Osmaniye Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Çalıntı kablolar ve diğer inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Kazım Bulut Cumhuriyet Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa gündem haberleri | Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.