Bursa gündem haberleri: Bursalı kadın dağcı 5 yılda 81 ilde zirve yaptı

Bursalı dağcı Melek Kıyı Aydın, 5 yılda Türkiye'nin 81 ilindeki zirvelere tırmanış yaptı.

Dağcı Aydın, yaşadığı Bursa'da, 2017 yılında "81 ilde 81 zirve" hedefiyle il il dolaşıp, buralardaki yüksek noktalara tırmanış yapmaya başladı.

Hedefini gerçekleştirmek için tırmanış yapmadığı tek il olan Ardahan'a gelen Aydın, Iğdır ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün organizasyonuyla Posof ilçesindeki 2 bin 950 metre rakımlı Ilgar Dağı'na da tırmanıp 81. tırmanışını da gerçekleştirdi.

Yaptığı tırmanışları not ve görsellerle kayıt altına alan Aydın, bu çalışmasıyla "Anadolu Parsı" unvanı almak istiyor.

"Aynı dağlara gitmek sıradan geldi ve bu projeye başladım"

Dağcı Aydın, AA muhabirine, 10 yıldır dağcılık yaptığını ve 5 senedir de profesyonel anlamda tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Projesini tamamlamak için ciddi bir emek harcadığını ifade eden Aydın, "Dağcılık sporunu çok seviyorum. Birçok dağa tırmandım, sonra aynı dağlara gitmek bana sıradan geldi ve böyle bir projeye başladım." dedi.

Projeyi hayata geçirirken eşinin çok desteğini aldığını anlatan Aydın, "Eşimin önerisiyle bu projeyi hayata geçirdim. Eşim, 'Anadolu Parsı' unvanıyla bu spora devam etmemi istedi ve beni destekledi. Bu manada her ilin imkan varsa en yüksek zirvesine tırmandım. Fakat bazı yerlerde terörden dolayı izin verilmeyen dağ olması durumunda tırmanışa izin verilen en büyük dağa tırmandım." diye konuştu.

Aydın, 2017 yılında başladığı projesine Kovid-19 salgını esnasında bir süre ara verdiğini ve şartların normale dönmesiyle çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'da başladığım '81 ilde 81 zirve' projemi, Ardahan'ın Ilgar Dağı'yla, bitirmiş oluyorum. Bu projeyle gençlere örnek olmak istiyorum, darısı bu projeyi yapmak isteyen gençlerin başına." ifadelerini kullandı.