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Bursa gündem haberleri | Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

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Bursa gündem haberleri | Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira bulundu.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

AA / Kazım Bulut - Güncel

Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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