Haber : Bursa gündem haberleri: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa gündem haberleri: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

 - Güncelleme:
Bursa gündem haberleri: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa haber: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Kazım Bulut - Güncel

Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title