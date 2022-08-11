Bursa gündem haberleri: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı Bursa haber: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi. Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Güncel AA / Kazım Bulut Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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