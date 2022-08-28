Bursa gündem haberleri... BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ, 38 YARALI Güncel Haberler Bursa haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı tur otobüsündeki incelemeler tamamlandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı tur otobüsündeki incelemeler tamamlandı. Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla saatler süren çalışmaların ardından şarampolden çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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