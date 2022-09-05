Bursa gündem haberleri | Bursa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Bursa haberler: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Orhangazi- İznik kara yolunda, Ahmet Zeybel (65) idaresindeki 41 U 4052 plakalı otomobil, İznik'ten Orhangazi istikametine giderken U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada Necati Coşkun (60) idaresindeki 16 ANG 023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki aracın da savrulduğu kazada otomobil sürücüsü Ahmet Zeybel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Musa Öztürk Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa gündem haberleri | Bursa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.