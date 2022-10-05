Bursa gündem haberleri | Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Bursa habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mezit Tüneli yakınlarında Okan Tren'in kullandığı 16 PU 730 plakalı tır, aynı yönde seyreden Alpay Korkmaz (25) yönetimindeki 17 ACR 546 plakalı kamyonete çarptı.
Yaralanan kamyonetin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Cemal Karaduman (25) ve Emirhan Kuvan (16), sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Korkmaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel